صحيفة: "الشرطي السيء" بولتون يهدد مادورو بسجن غوانتانامو

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون هدد الرئيس الفنزويلي الذي أعلنته واشنطن فاقد الشرعية، بإحالته إلى معتقل الموت الأمريكي "غوانتانامو" بكوبا.

ورجحت الصحيفة بسخرية أن بولتون ربما يؤدي دور "الشرطي السيء" في الحملة الأمريكية للضغط على السلطات الفنزويلية بهدف إرغام الرئيس مادورو على التنحي لصالح زعيم المعارضة حوان غوايدو، الذي أعلنته الإدارة الأمريكية رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وخاطب بولتون الرئيس الفنزويلي خلال مشاركته في برنامج The Hugh Hewitt Show يوم الجمعة الماضي بالقول: "بالأمس كتبت في تويتر أني أتمنى لك تقاعدا طويلا وهادئا على شاطئ جميل بعيدا عن فنزويلا، وأنه كلما أسرعت في الاستفادة من هذه الفرصة، كلما زاد احتمال أن يكون لديك ملاذ لطيف وهادئ على شاطئ جميل، بدلا من أن تكون في منطقة ساحلية أخرى، مثل غوانتانامو".

وسبق أن نشر بولتون تغريدة على حسابه في "تيوتر"، الخميس الماضي، نصح فيها مادورو بـ"الاستفادة في أسرع وقت من العفو الذي اقترح منحه له الرئيس غوايدو".

ويقع معتقل غوانتانامو في القاعدة البحرية الأمريكية بالطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة كوبا حيث تحتلها واشنطن بشكل غير شرعي، وتستخدمه الولايات المتحدة لأحتجاز أشخاص في مكان لا يخضع لقانون أي دولة بما فيه القانون الأمريكي حيث تجري عمليا تتعذيب و غسل أدمغة.