مديفيديف : الحكومة الروسية ستمول الرد الروسي على واشنطن

السبت, 2 شباط 2019 الساعة 21:36 | سياسة, عالمي

مديفيديف : الحكومة الروسية ستمول الرد الروسي على واشنطن

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن إنسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لن يبقى دون رد، مشيرا الى أن الحكومة ستوفر الوسائل والآليات اللازمة لتمويل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة.

وكتب مدفيديف على حسابه في تويتر: “نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى النووية، والخطوات الردية التي أعلن عنها الرئيس الروسي ، فإن الحكومة الروسية ستوفر الوسائل والآليات اللازمة لتمويل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أنواع جديدة من الأسلحة”.


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