مفاجئة .... جبهة النصرة ستغدر وتقاتل الارهابيين الاجانب و تفتح طريق حلب نيابة عن تركيا

جهينة نيوز:

تداول ناشطون خبر منسوب الى شبكة إخبارية تتبع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي يفيد بنية جبهة النصرة الارهابية الغدر بالمقاتلين الاجانب في سورية و تصفيتهم و فتح طريق حلب اللاذقية كما نص اتفاق سوتشي, علماً بأن الخبر غير موجود على الموقع الرسمي و من غير المعلوم إذا كان تم حذفه أن أو أن المهاجرين إستعملوا قالب اخبار الموقع.

و جاء في الخبر الذي نشرته شبكة اباء نقلاً عن ما يسمى المهاجرين في إشارة الى الارهابيين الاجانب (التركستان و الاذر و الشيشان و الاردنيين و الخليجيين و غيرهم من جنسيات غير سورية و تقدر أعدادهم بالآلاف) أن التقرير الذي نشرته صحيفة يني شفق هو تقرير صحيح و هناك نية لـ عصابة الجولاني في إشارة منها الى جبهة النصرة للتخلص من المهاجرين و إنهاء وجودهم في سورية.

و نقل الموقع أن جبهة النصرة ستتخلص من المقاتلين الاجانب تمهيد للدخول في الجيش الحر الموالي لتركيا و سوف تفتح الطريق الدولي في إشارة الى اتوستراد اللاذقية حلب و هو ما يعني تطبيق اتفاق سوتشي.

و كانت يني شفق نشرت تقرير يفيد بنية 15 الف مقاتل الانشقاق عن جبهة النصرة الارهابية و سوف يرفعون علم الجيش الحر.

و اضاف خبر الوكالة أنها ليست المرة الأولى التي تصبت فيها عصابة الجولاني انها أداة بيد المخابرات العالمية في إشارة الى قيام الجبهة بتنفيذ مطالب النظام التركي.

و يذكر أن مئات التنظيمات الإرهابية إنتشرت في مناطق سيطرة الإرهابيين و غالبية التنظيمات غير أسمائها عدة مرات و من بينها جبهة النصرة الارهابية التي تدعى حالياً هيئة تحرير الشام.