مفاجئة .... جبهة النصرة ستغدر وتقاتل الارهابيين الاجانب و تفتح طريق حلب نيابة عن تركيا

السبت, 2 شباط 2019 الساعة 20:36 | سياسة, محلي

مفاجئة .... جبهة النصرة ستغدر وتقاتل الارهابيين الاجانب و تفتح طريق حلب نيابة عن تركيا

جهينة نيوز:

تداول ناشطون خبر منسوب الى شبكة إخبارية تتبع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي يفيد بنية جبهة النصرة الارهابية الغدر بالمقاتلين الاجانب في سورية و تصفيتهم و فتح طريق حلب اللاذقية كما نص اتفاق سوتشي, علماً بأن الخبر غير موجود على الموقع الرسمي و من غير المعلوم إذا كان تم حذفه أن أو أن المهاجرين إستعملوا قالب اخبار الموقع.

و جاء في الخبر الذي نشرته شبكة اباء نقلاً عن ما يسمى المهاجرين في إشارة الى الارهابيين الاجانب (التركستان و الاذر و الشيشان و الاردنيين و الخليجيين و غيرهم من جنسيات غير سورية و تقدر أعدادهم بالآلاف) أن التقرير الذي نشرته صحيفة يني شفق هو تقرير صحيح و هناك نية لـ عصابة الجولاني في إشارة منها الى جبهة النصرة للتخلص من المهاجرين و إنهاء وجودهم في سورية.

و نقل الموقع أن جبهة النصرة ستتخلص من المقاتلين الاجانب تمهيد للدخول في الجيش الحر الموالي لتركيا و سوف تفتح الطريق الدولي في إشارة الى اتوستراد اللاذقية حلب و هو ما يعني تطبيق اتفاق سوتشي.

و كانت يني شفق نشرت تقرير يفيد بنية 15 الف مقاتل الانشقاق عن جبهة النصرة الارهابية و سوف يرفعون علم الجيش الحر.

و اضاف خبر الوكالة أنها ليست المرة الأولى التي تصبت فيها عصابة الجولاني انها أداة بيد المخابرات العالمية في إشارة الى قيام الجبهة بتنفيذ مطالب النظام التركي.

و يذكر أن مئات التنظيمات الإرهابية إنتشرت في مناطق سيطرة الإرهابيين و غالبية التنظيمات غير أسمائها عدة مرات و من بينها جبهة النصرة الارهابية التي تدعى حالياً هيئة تحرير الشام.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا