موقع ديبكا يكشف مفاجئة حول عملية الإحتلال "درع الشمال"

جهينة نيوز:

قال موقع "ديبكا" العبري المقرب من الاستخبارات الصهيونية إن: عدد قليل من الإسرائيليين يعرفون أن السبب الحقيقي وراء قيام بلادهم بعملية "درع الشمال" ليس هدم أنفاق حزب الله على الحدود مع لبنان وتدميرها، وإنما بث الفرقة بين الشركاء اللبنانيين، والوقيعة السياسية بينهم وخصوصاً بين الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله،...

و عن نتائج العملية اضاف الموقع نتنياهو افتقد قوة الردع السياسية أمام اللبنانيين والسوريين معا، جراء افتقاد الهدف الرئيسي من تلك العملية العسكرية لـ "إسرائيل".