ارتفاع ضحايا انهيار مبنى سكني مخالف في حلب إلى 11 شخصا

جهينة نيوز:

ارتفع عدد ضحايا البناء المنهار بحي صلاح الدين بمحافظة حلب إلى 11 شخصا بينهم 4 أطفال وتم انتشال شخص على قيد الحياة وأسعف إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وبين اللواء عصام الشلي قائد شرطة محافظة حلب إن البناء مؤلف من خمسة طوابق ويقع في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على المنطقة.

وأوضح الشلي إن فرق الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية توجهت فور حدوث الانهيار صباح اليوم لموقع الانهيار وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا.

من جهته أشار المهندس كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى واتخذت الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض وإزالة مخلفات انهيار المبنى.