في مسيرة الجرحى الكبرى السترات الصفراء يتظاهرون في فرنسا

جهينة نيوز:

واصل محتجو حركة “السترات الصفراء” مظاهراتهم للأسبوع الثاني عشر على التوالي في مختلف مدن فرنسا اليوم احتجاجا على السياسات الاجتماعية والضريبية لحكومة الرئيس ايمانويل ماكرون وتنديدا أيضا بعنف الشرطة الفرنسية ولا سيما في خضم الجدل حول استخدامها الكرات الوامضة لقمع المتظاهرين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مظاهرة العاصمة باريس عنونت باسم “مسيرة الجرحى الكبرى” في إشارة إلى المصابين اثر قمع الشرطة للمتظاهرين باستخدام “الكرات الوامضة” التي تسببت بجروح خطرة لعدد كبير منهم حيث تجمعت أعداد كبيرة من المحتجين في ساحة بالدائرة الثانية عشرة في المدينة وحملوا لافتات كتب عليها “لا للقنابل اليدوية والكرات الوامضة” واخرى تنتقد ماكرون لانفصاله عن الناس كما رفعوا صور جرحى تورمت وجوههم جراء إصاباتهم.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لأحد قادتهم وهو جيروم رودريغ الذي أصيب بجروح خطيرة في العين بكرة وامضة الأسبوع الماضي بينما وضع بعض المتظاهرين ضمادات على عيونهم تضامنا مع المصابين.

وقال أحد المتظاهرين: “تصدمني رؤية الأسلحة التي يستخدمونها” في إشارة إلى أسلحة الشرطة التي تستخدمها في قمع المتظاهرين.

وأجاز القضاء الفرنسى أمس لرجال الشرطة مواصلة استخدام بنادق الكرات الوامضة أو الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين رغم التنديد الواسع بقمع الشرطة للاحتجاجات الشعبية التى تقودها حركة “السترات الصفراء” ضد سياسات ماكرون.

ودعا المتظاهرون إلى التجمع في فالانس التي زارها ماكرون الأسبوع الماضي في إطار ما أسماه النقاش الكبير حيث اتخذت الشرطة تدابير أمنية استثنائية في المنطقة.

ومن المقرر أن تنظم تجمعات في مدن بوردو وتولوز ونانسي وكان ونانت وروان فيما سيتم في مرفأ مرسيليا الأثري تشييد جدار للعار في ذكرى 14 شخصا قتلوا منذ بداية الاحتجاجات.

وسبق أن قمعت قوات الأمن احتجاجات الفرنسيين الشعبية باستخدام الغازات السامة والعربات المدرعة وسط باريس ومدن فرنسية أخرى وتم نشر نحو 80 ألف شرطي في مختلف المناطق الفرنسية لقمع الاحتجاجات المناهضة لماكرون.

وبدأت احتجاجات “السترات الصفراء” في تشرين الثاني الماضي تعبيرا عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود ثم تحولت إلى احتجاج على السياسات الاقتصادية التي يطبقها ماكرون وصولا إلى المطالبة باستقالته.