احتفالات رأس السنة الصينية.. النجاح و الثروة في عام الخنزير

جهينة نيوز:

يستعد الصينيون متفائلين في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالعام الصيني الجديد" الخنزير" الذي يرمز بحسب معتقداتهم إلى النجاح و الثروة

و يتمتع مواليد هذا العام بالنجاح والنفوذ، وان اختلفت التسميات وفرص النجاح لمواليده بحسب الشهور فهناك الخنزير المعدني والخشبي وغيرها من الأسماء أما بالنسبة للتنبؤات في عام الخنزير فهي إيجابية. إذ يرمز برج الخنزير إلى الشجاعة، والسعادة، والثروة، والرضا. .

ويتم الاحتفال بالعام الصيني الجديد في تاريخ مختلف سنوياً، طبقا للتقويم القمري. إذ تتخذ الصين كالعديد من البلدان المختلفة تقويماً خاصاً بها وهو" التقويم الصيني"، بيد أن بداية السنة الصينية لبس لها موعد ثابت.

وتتألف السنة الصينية من 12 شهراً في الغالب، كما تحمل كل سنة اسم حيوان مختلف من الأبراج الصينية، وهي: " الفأر، الثور، والنمر، والأرنب، والتنين، والأفعى، والحصان، والخروف، والقرد، والديك، والكلب، والخنزير"، ويحمل كل حيوان منها صفات مختلفة عن الآخر.

والجدير بالذكر أننا نعيش بسنة 4649 بالتقويم الصيني

المصدر وكالات