مسلسل "الربيع الفنزويلي" و حلقة الانشقاقات : انشقاق جنرال كبير عن مادورو

جهينة نيوز:

دخل مسلسل " الربيع الفنزويلي "حلقة " الانشقاقات" حيث أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي أنه لم يعد يعترف بما أسماها السلطة "الديكتاتورية" للرئيس نيكولاس مادورو ويؤيد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة و القيادة العليا تتهمه بالخيانة .

وفي مقطع مصور جرى تداوله اليوم السبت (الثاني من شباط/فبراير 2019) على موقع تويتر قال الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية إن أغلب القوات المسلحة تخلت بالفعل عن مادورو الذي يقول إنه ضحية انقلاب موجه من الولايات المتحدة.

وقال يانيز في المقطع "شعب فنزويلا.. 90 بالمئة من القوات المسلحة لا تدعم الدكتاتور.. إنها تدعم شعب فنزويلا.

ووفقا لصفحة القيادة العليا على توتير اتهمت القيادة يانيز الذي يرأس التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية بالخيانة

المصدر وكالات