رداً على بريطانيا .. الخارجية اليمنية: شعبنا يرفض وجود أي قوات أجنبية على أرضه

جهينة نيوز:

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن الشعب اليمني يرفض أي وجود أجنبي على أرضه مبيناً أن الحفاظ على السيادة الوطنية هو مطلب سياسي وشعبي يمني خالص.

واستنكر المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ما صدر عن السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون حول الجهة المخولة بقرار بقاء قوات العدوان السعودي أو رحيلها من اليمن موضحاً أن السفير البريطاني “يتناسى حقيقة أن أحد أهم أسباب استمرار العمليات العسكرية ضد قوى العدوان ومن يواليها هو رفض أي وجود أجنبي على الأرض اليمنية”.

وأشار المصدر إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن كرر في أكثر من مناسبة أن الأولوية في إطار الجهود الحالية هي العمل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وسلام مستدام يخدم الشعب اليمني ومن ثم يمكن النظر لاحقاً في أي قضايا تخص اليمنيين وفي إطارهم وتحت مظلة يمن موحد كما تنص على ذلك كل القرارات والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن.

ولفت المصدر إلى أن الترحيب والقبول بالمساعي الدولية أو الإقليمية الرامية لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية لا يعني إطلاقاً إتاحة الفرصة أو القبول بالتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد والتفريط في سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اليمنية التي ينظمها ويحددها الدستور اليمني والقوانين الوطنية ذات الصلة.