في اول رد على ترامب... موسكو مستعدة للرد على إقتراحات و لكن جعبتها خاوية من المبادرات

جهينة نيوز:

أكد الكرملين أن روسيا لن تبدأ مستقبلا أي مفاوضات حول معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، موضحا أنه في حال كانت هناك مقترحات، فإن موسكو ستدرسها لكنها لن تقدمها.

وردا على طلب صحفي بالتعليق على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في إبرام معاهدة جديدة لنزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن لن نعرض مستقبلا إجراء أي مفاوضات... وفي حال أراد هو (ترامب) ذلك فإننا سنكون مستعدين للرد على مبادرته، لكننا لن نعرض بأنفسنا أي شيء".

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس أن واشنطن ستبدأ في 2 فبراير إجراءات الخروج من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

ولاحقا أشار إلى رغبته في إبرام معاهدة جديدة حول الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق في المعاهدة خلال فترة ستة أشهر، "فإن الاتفاقية ستلغى".

وعقب ذلك، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على الانسحاب الأمريكي منها، مؤكدا أن روسيا ستباشر تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.

نوفوستي