انفلونزا الخنازير تخلف تسع وفيات في المغرب

جهينة نيوز:

أعلن وزير الصحة المغربي أنس الدكالي السبت في الرباط أن أنفلونزا إتش1إن1 تسببت هذا الاسبوع بوفاة تسعة اشخاص في المغرب،واكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ان “الحالة الوبائية” تبقى رغم ذلك “عادية مقارنة بالسنوات الماضية”.

واشارت وسائل الاعلام الاربعاء الى الوفاة الاولى، ومنذ ذلك الحين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مثيرة للقلق.

وكانت الحصيلة الرسمية الخميس خمس وفيات،كما ذكرت وزارة الصحة.

وفي اليوم نفسه، اشار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الى ان “الجهود تتواصل لرصد أي حالة تسجل في أي مستشفى”.