الصين تحث أمريكا على عدم الانسحاب من معاهدة الصواريخ

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية حل خلافاتها مع روسيا عن طريق الحوار بدلا من التهديد بالانسحاب من معاهدة مهمة بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نقلته "رويترز"، "لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أهمية كبرى في تحسين العلاقات بين القوى العظمى ودعم السلام العالمي والإقليمي وحفظ التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين".

وأضاف البيان "تعارض الصين إقدام الولايات المتحدة على الانسحاب وتحث الولايات المتحدة وروسيا على معالجة خلافاتهما على نحو ملائم عبر حوار بناء".

كما حذر البيان من أن الانسحاب أحادي الجانب قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن بلاده ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، التي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات.