الأخبار اللبنانية: امريكا تهدد الحكومة اللبنانية الجديدة

جهينة نيوز

أتت زيارة مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، إلى لبنان عشية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والتي وجه لها الزائر الأمريكي إشارات تهديد ووعيد معلنا عن مجمل السياسة الأمريكية تجاه لبنان في المرحلة المقبلة.

وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن المبعوث الأمريكي إلى بيروت حمل معه ملفات ورسائل عدة عشية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.

وأشارت الصحيفة إن أبرز ما جاء به المبعوث الأمريكي خلال تنقلاته بين المسؤولين اللبنانيين هو التهديد والوعيد من هذه الرسائل الأمريكية هو أن الدولة اللبنانية والمصارف يجب أن تواجه "حزب الله" داخليا عبر العقوبات المالية والاقتصادية عليه وبطرقها الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك أوصل بيلينغسليا إشارات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل لبنان كامل المسؤولية في حال قيام الحزب بأي مغامرة أو حرب مع إسرائيل.

أما داخليا، أشار بيلينغسليا إلى أنه يريد إفشال الحزب في إدارة وزارة الصحة اللبنانية بعد تسلمها وذلك من خلال عقوبات دولية على كل ما يرتبط بالطب والأدوية.