بوتين: روسيا لن تنشر صواريخها في العالم قبل قيام الدول الأخرى بذلك

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا لن تنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في العالم ما لم تنشر الولايات المتحدة صواريخ ممثالة في تلك المناطق.

وقال بوتين خلال لقاءه مع الخارجية والدفاع الروسية " نفترض أن روسيا لن تنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم ما لم تنشر الولايات المتحدة هذه الصواريخ في تلك المناطق.

وأصدر بوتين تعليماته إلى وزارة الخارجية والدفاع بمراقبة الأوضاع وإبلاغه فورا خلال إيجاد سبل للتعامل مع الخطر المحتمل من خطط بعض الدول لنشر الأسلحة في الفضاء.

وقال بوتين " نحن على علم عن خطط لبعض الدول التي ستقوم بنشر الأسلحة في الفضاء وسيتم التعامل مع هذا التهديد المحتمل".

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، الأربعاء الماضي، بأن بلادها ستوقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الموعد المحدد، يوم 2 شباط/فبراير المقبل، إن لم تقدم روسيا أدلة على التزامها بتنفيذ المعاهدة.