المعارضة الفنزويلية تنظم مظاهرات لمواصلة الضغط على مادورو

جهينة نيوز

ينظم أنصار المعارضة الفنزويلية مسيرات في أنحاء البلاد يوم السبت لإبداء الدعم لخوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا وللاحتجاج على حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وتهدف المظاهرات إلى مواصلة الضغط بعدما اعترفت واشنطن بجوايدو رئيسا شرعيا وفرضت عقوبات من المرجح أن تزيد ضعف قطاع النفط المتعثر في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما يأمل منتقدو مادورو أن يشجعوا الدول الأوروبية على أن تحذو نفس الحذو. ومن المتوقع أن تعترف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا بغوايدو هذا الأسبوع ومن المرجح أن تتخذ دول أخرى موقفا داعما أكثر تحفظا.

وقال غوايدو في رسالة فيديو نشرها على تويتر ”سنراكم في الشوارع غدا يا شعب فنزويلا... نؤدي عملا جيدا، نؤدي عملا جيدا جدا“.

وسينظم مادورو مسيرة يوم السبت أيضا للاحتفال بالذكرى العشرين لتنصيب الزعيم الشيوعي الراحل هوغو تشافيز رئيسا لأول مرة في عام 1999.

وفرضت واشنطن عقوبات شاملة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في أشد تحد اقتصادي لمادورو الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علانية لإزاحته عن السلطة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أثناء تجمع سياسي في فلوريدا يوم الجمعة إن وقت الحوار انقضى وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

المصدر: رويترز