بالفيديو: محمد بن راشد يستعين بكاظم الساهر لمدح "المرأة المميزة"

جهينة نيوز

امتدح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كل امرأة "جعلت لحياتنا حياة" على حد وصفه من خلال أحدث قصائده الشعرية والتي لم يجد أفضل من يتغني بها سوى المطرب العراقي، كاظم الساهر.

وتحمل القصيدة اسم "حدثيني"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأهداها ابن راشد "إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا"، بحسب ما غرد به عبر حسابه على "تويتر".

وتضم الأغنية المصورة، العديد من المشاهد التي تعكس معالم إمارة دبي الخليجية.

وكان كاظم الساهر قد تغني بقصيدة "حدثيني" للمرة الأولى، خلال حفله الغنائي في دار أوبرا دبي، في شهر ديسمبر/كانون الأول.

ووصف الساهر القصيدة وقتها على المسرح بأنها كـ "طعم العسل"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولم تكن "حدثيني" هي القصيدة الأولى التي يكتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتغنى بها كاظم الساهر، فقد سبقتها قصيدة "اغسلي بالبرد"، التي رأت النور عام 1996، لتزين ألبوم كاظم الساهر، الذي يحمل نفس الاسم.