أول خطوة لوزيرة لبنانية "تغير اسم وزارتها"!

جهينة نيوز

في أول مهمة عملية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية طلبت الوزيرة الجديدة فيوليت الصفدي تغيير إسم وزارتها بعد انتقادات واسعة من اللبنانيين حول تسمية ودور الوزارة.

وقامت الوزيرة اللبنانية فيوليت الصفدي بالتواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري وطلبت منه تغيير تسمية وزارة " الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة" بعد سيل كبير من التعليقات والانتقادات من اللبنانيين الذين اعتبروا أن التسمية لا تليق بالشعب اللبناني ومجتمعه.

وبعد موافقة الحريري أصدرت الوزيرة اللبنانية بيانا جاء فيه "نتيجة الإتصالات التي أجرتها الوزيرة الصفدي مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري منذ صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، من أجل تعديل إسم الحقيبة الوزارية التي أسندت إليها، تلقت الصفدي إتصالاً اليوم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أُبلغت فيه أن رئيس الحكومة وافق على طلبها بإلغاء كلمة "تأهيل" ليصبح إسم الوزارة: وزارة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب".

كما طالبت العديد من الجمعيات والنقابات تغيير اسم الوزارة اللبنانية.

يذكر أن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري قدم تشكيلته الوزارية، يوم الخميس الفائت، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد حوالي 9 أشهر على التكليف.