ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة: أمريكا تستعد لاستعمارنا

جهينة نيوز

اعتبر الممثل الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكاد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاستعمار فنزويلا من خلال انقلاب عسكري.

وكتب مونكادا في مقال على موقع الحكومة على الإنترنت: أن "الخطة (التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) لإعادة استعمار فنزويلا، تعتبر السمة الصحيحة لما أصبح لاحقا خطة للغزو العسكري الأمريكي ضد فنزويلا. هذا حدث لم نشهده من قبل في تاريخنا."

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة، وذلك على خلفية فعاليات الاحتجاج التي قامت بها قوى المعارضة. ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو. ومن جانبه أعلن الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.

ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة قامت يوم 29 يناير، بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا تخص شركة "بي.دي.إس.أي" النفطية الحكومية الفنزويلية.

ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو. ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.