مليار ليرة باكورة دعم الحكومة لحلب القديمة و678 رخصة ترميم لعقاراتها التاريخية

جهينة نيوز

ذكر المهندس ماجد زمار مدير مديرية المدينة القديمة في مجلس مدينة حلب أن المليار ليرة التي قدمتها الحكومة تهدف بالمرحلة الحالية لتنفيذ خمسة مشاريع وهي المشاريع المقترحة من لجنة حماية المدينة القديمة وهي تأهيل ساحة الحطب والشوارع المؤدية إليها وتأهيل شوارع من حي جب القبة باتجاه مستديرة باب الحديد واستكمالاً لشارع باب النصر وصولاً لجادة الخندق، ومن باب الجنان حتى جامع جمال، وتأهيل الساحات العامة «حديقة المتنبي» ومواقف السيارات جانب القصر العدلي.

وأضاف زمار: تشمل المشاريع إزالة أسباب الخطورة وتدعيم الجدران الآيلة للسقوط وإعادة فك وبناء الحجارة المتخلخلة في جدران الشوارع الرئيسة، وتشمل 400 تقرير سلامة عامة تم فيها تصنيف الأبنية وفق درجات الخطورة العادية إلى شديد الخطورة، إضافة إلى كل الحالات الخطرة التي تصادف العمل حتى ولو لم تكن مصنفة سابقاً، وهي تغطي 25% من المدينة القديمة. وذكر زمار أن المدينة القديمة تمتد على مساحة 420 هكتاراً مقسمة على سبع مناطق عقارية، وأكثر المناطق دماراً هي حي الفرافرة والجديدة، بينما تشكل الأسواق القديمة ثلث مساحة حلب القديمة، ومنذ تحرير حلب من الاٍرهاب فإن المدينة القديمة تشهد عودة المواطنين إليها، ولقد تم منح 678 رخصة بسيطة وترميم خلال العامين الماضيين تشمل محلات ومنازل.