أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود2/2: قوي العزيمة، تحب الاقتصاد والعلوم والأبحاث واستكشاف الأمور الغامضة، تتيمز ببعد النظر والحيطة، متوازن عاطفيا تملك طبيعة محافظة تميل للانانية والتشاؤم تتعلق بالخرافات، تعزز لقاءاتك واتصالاتك سنة فيها جانب فكري ودراسة ونشاط للطلاب تستفيد من فرص ملائمة لتطوير نفسك وإيجاد آفاق جديدة سهلة تلبي طموحاتك، للبعض أمور مرتبطة بالعقارات والعائلة اظبط أعصابك وتوخى الحذر تجد القاسم المشترك مع شركاء العمل، سنة غنية بالتواصل وتقارب وجهات النظر مع من تحب من خلال اتصالات ومراسلات.

برج الحمل: يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يرغب بإدخال تحسين عليه ومن يعمل يثبت جدارته وينال رضا المسؤولين عنه يجب أن تحافظ على الهدوء لا تضعف ولا تستسلم يوم مهم وامتحان لك لا ترتكب أخطاء وتمسك بمسؤولياتك العمل كثير مع الغرباء حافظ على وسامتك.

برج الثور: بما أن القمر في برج الجدي تسمع خبر سار من بعيد تشعر بقوة العاطفة وقت مناسب لاجراء مقابلة تستعيد حماستك وتنطلق بتنفيذ خطة أو فكرة جديدة فترة ديناميكية جدا في هذا الشهر تشكل محطة انطلاق لورشة عمل جديدة تجارة ومبيعات وارباح واستقبال وتوديع.

برج الجوزاء: فرصة لمكسب مالي مصدره شراكة تعويض، صحتك أو صحة أحد المقربين بحاجة إلى رعاية، دبلوماسية مطلوبة تفاوض وتقدم تنازلات تصلح أخطاء وتتقبل آراء الآخرين تنشغل بمعاملة أو ملف مرافقة مريض إلى عيادة طبيب.

برج السرطان: ينصب اهتمامك وتفكيرك حول شراكة شراكة عمل أو شراكة عاطفية حافظ على هدوء أعصابك ونبرة صوتك لا تعرض لقاءاتك للفشل تحملك توتر وتأجيل لا تعاند أحد وتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك ليست هادئة انتبه.

برج الأسد: أنجز ما بوسعك من عمل متراكم نظم جدول نظام غذائي وخذ قسط كافي من الراحة لتسيير بعض الأمور انتبه على صحتك وراعي وضعك الصحي، تعيد ترتيب اوضاعك تتحسن احاولك تطلب مساعدة من أحد.

برج العذراء: اليوم يوم إيجابي فيه بهجة وانشراح الحظ العاطفي والمالي معك تحقق إنجاز ضع مخاوفك على جنب ولا تتهرب الأجواء مناسبة للحب والغرام.

برج الميزان: تدخل تعديل على المسكن تطلب يد المساعدة من أفراد عائلتك لا تسمح إلى بعض الالتباسات العائلية أو الشخصية تأثر عليك أو على استقرارك تنتهي من اصلاح الاعطال وتساعد على حل مسألة عائلية تبدو قلق لا تتذمر.

برج العقرب: تنشط بدراسة سفر اتصال مناسب لتخرج في نزهة قصيرة تعزز علاقاتك مع الجيران تقوم بمفاوضات مفيدة تعبر عن رأيك وتفاوض بجرأة تتميز بالسرعة والقدرة على إيجاد الحلول.

برج القوس: ينصب اهتمامك حول ضبط الميزانية فرص متاحة تحصل على مال من عمل إضافي معنوياتك مرتفعة وثقتك بنفسك عالية تختفي الهموم تطمئن حواسك وظف أموالك بشكل حكيم تحصل على ربح من جهة غريبة استرداد ديون عنوان يومك المال.

برج الجدي: القمر ببرجك خطواتك جديدة تدعم مركزك تستعيد حماستك تنطلق بتنفيذ خطة تتلقى اشارة خبر ينعش عواطفك وتزدهر لقاءاتك تتلقى مفاجأة سارة تفرح بحدث كبير.

برج الدلو: انتبه نهار غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجز ما بوسعك من عمل ضروري وأخلد للراحة ابتعد عن مغامرة والرهان على الحظ، تعاني من تراجع بالارباح والمعنويات والحيوية لا تجازف بسلامتك خيبة أمل تعامل مع غرباء.

برج الحوت: تنشط اجتماعيا تلتقي بأشخاص ترتاح لصحبتهم تحقق أمنية بمساعدة صديق فترة مميزة للتحالف وتعاون والمشاركة تحصل على موقع معين تتفاعل مع المسؤولين بمرونة يوم جيد لإدخال علاقات جديدة وتواصل.