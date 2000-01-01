تفكيك حقل ألغام من مخلفات داعش ضمن عبواته مواد محرمة دولياً

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة بمدينة تدمر في منطقة بيارات المزارع الغربية /25 كم غرب المدينة/ على حقل ألغام كان قد زرعه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحارهم من مدينة تدمر وباديتها على أيدي الجيش العربي السوري.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “خلال المتابعة المستمرة لمخلفات الإرهابيين في بادية تدمر تم الكشف عن حقل مزروع بكل أنواع الألغام والعبوات الناسفة المختلفة منها عبوات /م.د/ وعبوات تعمل على الضغط وكبس الضغط وعبوات تعمل بالتفجير عن بعد”.

وأشار المصدر إلى أن “الألغام التي اكتشفت تم زرعها على أربعة خطوط بطول 3 كم وعمق 800 م وتحتوي على مواد شديدة الانفجار ومحرمة دوليا حيث بدأت عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكيك هذه الألغام وتفجيرها على مراحل من أجل تنظيف المنطقة تحضيرا لعودة الأهالي إلى مزارعهم”.

وعمد إرهابيو “داعش” قبيل اندحارهم عن مدينة تدمر وباديتها إلى زرع المنطقة بمختلف أنواع العبوات الناسفة والألغام بالمزارع والمنازل السكنية في محاولة لإيقاف تقدم الجيش العربي السوري وبث الذعر بين الأهالي ضمن المناطق التي يوجدون فيها بينما تعمل الجهات الأمنية المختصة ومن خلال متابعتها لعمليات التمشيط والتأمين على اكتشاف أماكن توزع هذه الألغام تباعا وتفكيكها وتفجيرها.