الحرب السورية على المخدرات مستمرة و ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون

جهينة نيوز:

خلال متابعتها الأمنية الدقيقة ومكافحتها لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بنحو مليون حبة كبتاغون على الطريق الدولي بين حمص ودمشق.

و قال مصدر في الجهات المختصة بحمص : إنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات أوقفت الجهات المختصة اليوم سيارة شاحنة براد وبتفتيشها تبين أنها تحمل مليون حبة كبتاغون مخدرة موضوعة في مخابئ سرية داخلها.

وبين المصدر أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا في السيارة ليصار إلى تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم تطال صحة المجتمع وأبنائه.

و يذكر أن الحرب السورية على المخدرات مستمرة و ضبط شحنات المخدرات يتم بشكل شبه يومي علماً بأن المخدرات و بشكل خاص حبوب الكبتاغون تعتبر وقود الجماعات الارهابية المسلحة .