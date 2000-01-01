صحيفة معادية تكشف طريقة تعذيب أب بشكل وحشي أمام أعين إبنه

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة هآريتس العبرية أن النيابة العسكرية في كيان الإحتلال الاسرائيلي قدمت امس الخميس لائحة اتهام ضد خمسة جنود من كتيبة نيتسح يهودا من لواء كفير بتهمة أنهم ضربوا معتقلين فلسطينيين بشكل وحشي.

لائحة الاتهام تنسب للجنود تنكيل في ظروف مشددة والتسبب باضرار شديدة في ظروف مشددة. وضع أحد المعتقلين المضروبين خطير جدا، الى درجة أنه لم يكن بالامكان التحقيق معه في اعقاب الحادث. الاثنان نقلا الى مستشفى شعاري تصيدق في القدس المحتلة، وأحدهما عولج هناك لثلاثة ايام.

حسب لائحة الاتهام الجنود اعتقلوا فلسطينيين، أب وإبنه، في 8 كانون الثاني في قرية ابو شخيدم، الاثنان اتهما بأنهما ساعدا المخرب (بحسب اعلام الاحتلال) الذي نفذ العملية في مفترق الطرق المجاور للبؤرة الاستيطانية جفعات اساف في كانون الاول الماضي. مع ذلك هما لم يكونا مشاركين بصورة مباشرة في تخطيط أو تنفيذ العملية، التي قتل فيها جنديان من كتيبة نيتسح يهودا، اصدقاء الجنود المتهمين.

بعد الاعتقال، في طريقهم الى الموقع في بيت ايل ضرب الجنود الفلسطينيين اللذين كانا مكبلين ومعصوبي الاعين باللكمات والركلات وباجسام غير حادة وتسببوا لهما بضرر شديد. الجنود ايضا انزلوا العصبة عن عيون الابن في مرحلة معينة واجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده الى أن كسروا اضلاعه وانفه وتسببوا له باضرار كبيرة في رأسه. في لائحة الاتهام اشير ايضا الى أن الجنود وثقوا التنكيل بالهاتف المحمول لاحدهم وأسمعت خلال ذلك "صرخات فرح وتفاخر". اثنان من الجنود متهمان ايضا بمخالفة تشويش اجراءات المحاكمة، بعد أن قام بتنسيق افادتهما. وفي نية النيابة العسكرية طلب تمديد اعتقال جميع المتهمين حتى نهاية الاجراءات القانونية بشأنهما.

قائد الفصيل، ضابط برتبة ملازم، موجود في حبس مفتوح وهو متهم بأنه لم يمنع العنف. النيابة تفحص قضيته بصورة منفصلة عن باقي الجنود.

و يذكر أن أحكام هؤلاء الجنود قد لا تتعدى السجن لأيام علماً بأن جنود الاحتلال يرتكبون جرائم قتل بحق مواطنيين فلسطينيين ثم يحاكمون بعدة أشهر سجن فقط.

إعلام العدو - وكالات