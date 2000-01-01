موسكو: واشنطن ليست ضد استخدام الإرهابيين في سوريا لمصالحها الجيوسياسية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن واشنطن ليست ضد استخدام من لا شك في أنهم إرهابيين في غاياتهم الجيوسياسية.

وجاء في بيان الوزارة: "كما نرى على مثال ما يحدث في سوريا، واشنطن ليست ضد استخدام حتى من لا شك في أنهم إرهابيين. خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا تقوم الأجهزة الأميركية المختصة بدعم المجرمين المرتبطين بشكل مباشر بتنظيم "القاعدة" خلافا حتى لقوانينها. وتعول على تغيير السلطة في دمشق باستخدامهم".

وكانت موسكو دعت الولايات المتحدة لسحب قواتها من منظقة التنف جنوب سوريا بأسرع ما يمكن وتسليمها للحكومة السورية.

وقالت ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أمس: "ندعو واشنطن لسحب قواتها من منطقة التنف وتسليمها للسلطة السورية القادرة على الاهتمام بمواطنيها ونحن نرى أنها قادرة على فعل ذلك".

وأضافت زاخاروفا أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية بالمساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان، يجري تنسيق جميع المعايير مع الحكومة السورية".