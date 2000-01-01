تحطم مقاتلة "ميراج-2000" في الهند ومقتل طاقمها

جهينة نيوز:

ذكرت قناة NDTV التلفزيونية، أن طائرة من طراز "ميراج-2000" تابعة لسلاح الجو الهندي قد تحطمت اليوم الجمعة بعد إقلاعها من مطار شركة HAL للصناعات الجوية في مدينة بنغالور.

وقالت القناة، إن طياريها تمكنا من القفز بالمظلة، لكن أحدهما سقط فوق حطام الطائرة المشتعلة ومات على الفور، فيما نقل الثاني إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشارت القناة، إلى أن الطائرة كان يجب أن تنفذ تحليقات اختبارية بعد عملية تحدثيها في الشركة المذكورة.

"ميراج-2000"، مقاتلة فرنسية نفاثة متعددة المهام من الجيل الثالث ومن إنتاج شركة Dassault Aviation.

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