حلف الناتو يعلن دعمه الكامل للخطوة الأمريكية بخصوص معاهدة الصواريخ مع روسيا

الجمعة, 1 شباط 2019 الساعة 17:26 | سياسة, عالمي

حلف الناتو يعلن دعمه الكامل للخطوة الأمريكية بخصوص معاهدة الصواريخ مع روسيا

جهينة نيوز:

أعلن حلف الناتو دعمه الكامل لتعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو.

ودعا الحلف روسيا، في بيان صدر بهذا الخصوص اليوم الجمعة، إلى "الاستفادة من الأشهر الستة" المتبقية أمامها وفق المهلة الأمريكية "والعودة إلى التنفيذ الكامل والقابل للتأكد منه للاتفاقية".

وأكد الناتو أنه يراقب عن كثب كيفية استخدام روسيا للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ويتخذ الخطوات اللازمة لضمان فعالية الموقف المشترك لدول الحلف "في مجال الردع والدفاع".

وأضاف البيان: "مستمرون في السعي إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا، عندما تجعل خطوات روسيا هذا الأمر ممكنا".

وشدد الناتو على أن روسيا وحدها ستتحمل كامل المسوؤلية عن وقف مفعول معاهدة الصواريخ، إن لم توف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية من خلال "التدمير القابل للتحقق لكافة منظوماتها الصاروخية 9М729 ما يكفل العودة إلى ما يتوافق مع معايير الاتفاقية"، قبل أن يدخل انسحاب الولايات المتحدة المعلن حيز التنفيذ، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لموسكو ومدتها 6 أشهر.


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