الخارجية الروسية: فكرة ترامب حماية المدن الأميركية من الهجمات الصاروخية غير قابلة للتحقيق

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة، أن فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حماية كل مدينة أميركية من الهجمات الصاروخية، “غير قابلة للتحقيق”. وقال ريابكوف، في مقابلة مع قناة “روسيا 24″، “مع الأسف، يملك الأميركيون صفات خاصة في فهمهم للسلام. إحدى تلك الصفات تتلخص في إمكانية إيجاد حلول تكنولوجية للمشكلات السياسية. فكرة حماية، كما يقول الرئيس ترامب، كل مدينة أميركية، من هجوم صاروخي محتمل، غير ممكنة، حتى مع توافر موارد مثل التي تمتلكها الولايات المتحدة”.

وأشار ريابكوف إلى أنه “يمكن ضمان أمن كل مدينة أميركية من خلال الاتفاقيات والقرارات السياسية، وضمان الاستقرار الاستراتيجي، وضمان وجود نظام موثوق به للإخطار المسبق، وتجنب الحوادث، والإنذارات بعمليات الإطلاق ، تعزيز مراقبة الأسلحة على نطاق كامل ، وهذا ما تقدمه روسيا”، مضيفاً بأنه “في العام الماضي، نقلنا للأميركيين سلسله كامله من الوثائق حول هذا الموضوع. لقد اقترحنا في جوهرها برنامجا للسلام “.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة “ستقوم بتصميم أنظمة تسمح بحماية البلاد ليس فقط من الصواريخ الباليستية، بل ومن الصواريخ المجنحة والفرط صوتية”، حسب قوله.

سبوتنك