واشنطن تعلن رسميا الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

الجمعة, 1 شباط 2019 الساعة 17:04 | سياسة, عالمي

واشنطن تعلن رسميا الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم غد 2 فبراير.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن “الولايات المتحدة تعلق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ بدءا من الثاني من فبراير”.

وأضاف أن بلاده تمنح لروسيا مهلة مدتها 6 أشهر “لإنقاذ الاتفاقية”، إذ قال: “في حال لم ترجع روسيا إلى الالتزام الكامل والقابل للتحقق ببنود الاتفاقية في غضون 6 أشهر ولم تدمر الصواريخ التي تنتهك أحكام الاتفاقية ومنصات الإطلاق والمرافق ذات الصلة، فسينتهي العمل بالمعاهدة”.

RT


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