استشهاد امرأة في عدوان جديد لطيران “التحالف الأمريكي” على بلدة الباغوز بريف دير الزور

جهينة نيوز:

استشهدت امرأة في بلدة الباغوز بريف دير الزور جراء عدوان جديد لطيران التحالف الدولي على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش”.

وأفادت مصادر أهلية بأن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن استشهاد امرأة ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.

واستشهد مدنيان أول أمس جراء قصف نفذه طيران “التحالف الأمريكي” على بلدة الباغوز أدى أيضاً إلى أضرار مادية كبيرة.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية في حين استهدفت معظم غارات هذا التحالف منذ تشكله خارج مجلس الأمن في آب 2014 السكان المدنيين وتسببت بعشرات المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية كما تسبب هذا التحالف بتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل.