القبض على إرهابيين دخلوا فنزويلا لاغتيال سياسيين وعسكريين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية الفنزويلية إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين تسللوا إلى فنزويلا عبر كولومبيا لارتكاب جرائم قتل وبث الفوضى في البلاد.

وقال وزير الداخلية والعدل في فنزويلا نيستور ريفيرول خلال مؤتمر صحفي أمس: “تم إلقاء القبض على مجموعة إرهابية هدفها التحضير والتجنيد اللازمين للقتل الانتقائي للسياسيين والعسكريين في البلاد”.

وأشار إلى أن عملية إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين تمت عند نقطة تفتيش على الطريق السريع خوسيه أنطونيو بايز وتم الاستيلاء على بندقيتي 103 ايه كي واثنين من هواتف الأقمار الصناعية.

وأضاف الوزير: إن الإرهابيين جاؤوا ضمن مخطط “لزيادة الضغط في الداخل كجزء من إجراءات محاولة الانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو بدعم من حكومة الولايات المتحدة واليمين في فنزويلا”.

ولفت ريفيرول إلى أن التحقيقات بينت تورط الاستخبارات الكولومبية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي ايه ورئيس البرلمان السابق خوليو بورخيس في عملية الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس مادورو في الخامس من آب الماضي.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.