الجيش يوقع قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين بريف حماه الشمالي

جهينة نيوز:

نفذ الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تسللها باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بالريف الشمالي لمدينة حماه، نتيجة خرقها المتكرر لاتفاق مناطق خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم ضربات مدفعية مركزة على أوكار ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في محور قرية الأربعين ردا على اعتداءاتها برصاص القنص على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة في ريف محردة.

وبينت الوكالة أن ضربات الجيش أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة ومواقع لهم.