بطل "وادي الذئاب" ينفصل عن زوجته ويطالب بتعويض مادي كبير

جهينة نيوز:

أثار خبر طلاق الممثل التركي نجاتي شاشماز بطل المسلسل التركى الشهير "وادى الذئاب" ضجة كبيرة في الوسط الفني والذى انفصل عن زوجته نجاهان كشيكجي دون أي مقدمات .

وقام الممثل التركي قام برفع دعوى قضائية، حسبما أكد المحامي الخاص به لعدد من وسائل الإعلام التركية، حيث لم يوضح المحامي أى تفاصيل متعلقة بانفصال شاشماز عن زوجته، ولكنه أكد أن الزوج عانى من أخطاء فادحة ارتكبتها الزوجة.

وطالب شاشماز بتعويض مالي يبلغ 10 مليون ليرة تركية، مقسمين 5 مليون ليرة تعويض مادي عن خسائر فى بيت الزوجية، و5 أخرى تعويض عن الأخطاء التى وصفها بالفادحة، ولم يذكرها على وجه التحديد، بالإضافة إلى مطالبته بحضانة الطفلين، علي ويوسف، كذلك طالب المحامي بمنع الزوجة من السفر ، خوفا من هروبها إلى ألمانيا موطنها الأصلي.