برشلونة يستعيد قلب دفاعه الفرنسي أومتيتي.. ويُعير سواريز لأرسنال

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة متصدّر ترتيب الدوري الإسباني أنّ قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أسابيع بسبب مشاكل في الركبة، بدأ المشاركة بشكل منفرد في تمارين الفريق.

ولم يخُض أومتيتي سوى 8 مباريات هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرّر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى، وهو عاد في أواخر الشهر الماضي الى إسبانيا بعد تمضية فترة علاج في الدوحة.

وأوضح بطل إسبانيا في بيان أمس انّ الفرنسي «الذي يخضع لعلاج في برشلونة منذ 30 كانون الأول، تدرّب بشكل منفرد عن المجموعة»، في ملعب التدريب التابع للنادي.

وكان المدافع الفرنسي البالغ 25 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، قد قرّر عدم إجراء عملية جراحية، وبدلاً من ذلك، الإنتقال الى قطر لتلقّي العلاج خلال كانون الأول الماضي.

وبعدما أعرب مدرب الفريق إرنستو فالفيردي مطلع كانون الثاني عن أمله في عودة أومتيتي الى صفوف الفريق خلال هذا الشهر، أشار في تصريحات الثلاثاء الى أن ذلك قد يتم «الأسبوع المقبل أو الذي يليه».

وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) في 24 تشرين الثاني الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة. وعاودته الإصابة بعد هذه المباراة مباشرة، قبل أن يُعلن ناديه أنه سينتقل الى قطر لمعالجتها.

ويترقب برشلونة عودة أومتيتي لحلّ الأزمة الدفاعية التي عانى منها هذا الموسم، إذ ترافق غيابه مع إصابة لزميله البلجيكي توماس فيرمايلن. وتعاقد النادي الكاتالوني مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويتصدّر برشلونة ترتيب الدوري حالياً برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، وهو يستضيف فالنسيا السبت في مباراة بارزة ضمن المرحلة 22.

من جهة اخرى أعلن ناديا برشلونة وأرسنال توصّلهما الى اتفاق بشأن إنتقال لاعب الأول دينيس سواريز الى النادي اللندني حتى نهاية الموسم الحالي. وأكّد النادي الكاتالوني أن فريق «المدفعجية» يملك خيار شراء سواريز، الذي مدّد عقده مع برشلونة حتى عام 2021.

وخاض سواريز، البالغ 25 عاماً، 71 مباراة بقميص برشلونة منذ وصوله عام 2013 قادماً من مانشستر سيتي، حيث لعب بين عامي 2011 و2013.

ولاحقاً تمت إعارته الى كل من إشبيلية (2014-2015) وفياريال (2015-2016) قبل أن يعود إلى كاتالونيا، لكنه لم يخض هذا الموسم سوى 8 مباريات.

وارتدى سواريز قميص منتخب بلاده مرة واحدة، خلال مباراة دولية ودية أمام البوسنة في أيار 2016.

وسيلعب سواريز في أرسنال تحت إشراف مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري، الذي علّق على وصول لاعبه الجديد قائلاً: «هو لاعب أعرفه جيداً، وقد عملت معه في إشبيلية. سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية. سيكون بإمكانه مساعدة الفريق».

وبحسب الصحافة البريطانية، ما زال أرسنال في بحث متواصل عن مهاجم ثان، وقد حاول النادي اللندني التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، والجناح البلجيكي يانيك دوراسو، الذي يلعب في داليان ييفانغ الصيني.