وفد تجاري أميركي سيزور الصين منتصف شباط

جهينة نيوز:

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي بأن وفدا تجارياً أميركياً سيزور الصين في منتصف شباط لإجراء جولة جديدة من المباحثات.

وأضافت أن الوفد سيكون برئاسة الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقالت شينخوا إن ليو، الذي التقى بترامب في واشنطن خلال زيارة لإجراء مباحثات تجارة، أبلغه بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في مواصلة الاتصال به عن كثب.

أضاف ليو أن شي يعتقد أنه يجب على الجانبين العمل بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين في أقرب وقت ممكن.