الهند: 169 وفاة بانفلونزا الخنازير منذ مطلع العام

جهينة نيوز:

بلغ عدد الوفيات جراء انفلونزا الخنازير في الهند، 169 حالة وفاة، منذ مطلع العام وحتى 27 كانون الثاني.

وقال بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، إنه جرى رصد 4 آلاف و571 حالة، منذ مطلع العام، انتهت 169 منها بالوفاة، وفق الصحافة الهندية.

ولفت البيان إلى تسجيل أكبر نسبة من الوفيات في ولاية راجاستان، بواقع 75 حالة وفاة، وألف و856 إصابة، تلتها ولايات دلهي وكوجارات وهارايانا.

وشهد العام المنصرم تسجيل 14 ألف و999 حالة إصابة بانفلونزا الخنازير، انتهت ألف و103 حالات منها بالوفاة، في عموم البلاد.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن فيروس "H1N1" ينتشر بين البشر بسهولة، على غرار فيروس "الإنفلونزا الموسمية"، ويمكنه الانتقال من شخص إلى آخر؛ جرّاء التعرّض للرذاذ المتطاير من المصاب عن طريق السعال أو العطاس أو التلامس بالأيدي أو المسطحات الملوّثة به.