بولتون يحض مادورو على قبول "عفو" اقترحه غوايدو

جهينة نيوز:

حضّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لم تعد الولايات المتحدة تعترف بشرعيته، على قبول عفو اقترحه "خصمه المعارض" الفنزويلي خوان غوايدو.

وكتب بولتون على تويتر "أتمنى لنيكولاس مادورو وكبار مستشاريه فترة تقاعد طويلة وهادئة على شاطئ جميل بعيدا عن فنزويلا".

وأضاف المستشار المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يجب أن يستفيدوا من عفو الرئيس غوايدو وكلما كان الأمر سريعا، كان ذلك أفضل".

وغوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية الفنزويلية وأعلن نفسه الأسبوع الماضي "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة، كان قد فتح الباب أمام إمكان "منح عفو للرئيس مادورو".

وجدد غوايدو دعوة الجيش الفنزويلي إلى عدم الاعتراف بمادورو رئيساً، وقال "أنا واثق بأنه في لحظة ما سيعبّر الجيش عن استيائه وينتهز هذه الفرصة للوقوف إلى جانب الدستور. ليس فقط لأننا نعرض العفو وضمانات".