ارتفاع محصلة انهيار سد بالبرازيل الى 110 قتلى

جهينة نيوز:

ارتفع عدد ضحايا كارثة برومادينيو إلى 110 قتلى و238 مفقودا، وذلك بعد استخراج مزيد من الجثث الخميس من أطنان الوحول التي تدفقت إثر انهيار سد في جنوب شرق البرازيل، وفق ما ذكر رجال الإطفاء.

وكانت المحصلة مساء الأربعاء بلغت 99 قتيلاً، فضلاً عن 259 مفقوداً.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو غودينيو، المتحدّث باسم الدّفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنّ من بين الجثث الـ110 التي عثر عليها، تم التعرف إلى 71 جثة.

ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني، عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس