أستراليا: ضربة جويّة نفذت في العراق قد تكون أسقطت ضحايا مدنيين

جهينة نيوز:

أكدت الحكومة الأسترالية في وقت متأخر من مساء الخميس أن ضربة جوية نفذتها في العراق "ربما" أسقطت ضحايا مدنيين، وذلك بعد تحقيق استمر عاما.

وذكرت وزارة الدفاع أن طائرتين أستراليتين من طراز سوبر هورنيت أسقطتا قنابل على مبنى وفناء بعدما طلبت قوات الأمن العراقية المساعدة لضرب حي في غرب الموصل كان مقاتلو "داعش" أقاموا مواقع فيه.

ولا توجد معلومات مخابرات محددة تشير إلى أنه كان هناك مدنيون في المواقع المستهدفة، لكن وزارة الدفاع قالت "كان من المستحيل التأكد في ظل الظروف الملحة التي كانت تواجهها القوات العراقية في ذلك الوقت". وفي أعقاب اكتمال التحقيق في كانون الأول، خلصت قوة الدفاع الأسترالية إلى أن المزاعم "ذات مصداقية".

وقال المارشال بسلاح الجو ميل هوبفيلد في بيان "لقد حددنا في نهاية المطاف أن من الممكن أن تحالفنا أسقط دون قصد قتلى مدنيين خلال تلك الضربات. مقتل أي مدني أمر يبعث على الأسف الشديد ونتعامل مع كل المزاعم بجدية شديدة".