بكين تعد بزيادة وارداتها من السلع الأميركية

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين وافقت خلال محادثات تجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة .

وأشارت الوكالة إلى أنّ الجانبين "يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، وقد اتّفقا على تعزيز التعاون".

كما وافقت بكين أيضاً في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من "المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة" .

ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني أنّ الجانبين أجريا محادثات "صادقة ودقيقة ومثمرة".