جهينة نيوز:

شكلت إيرادات فيلم «Green Book» صدمة كبيرة لنقاد السينما، حيث حقق الفيلم 60 مليون دولار فقط حول العالم منذ طرحه في 16 نوفمبر الماضي بدور العرض العالمية، رغم فوزه بـ 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزة رابطة المنتجين لأفضل فيلم لعام 2018، كما توج بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فضلا عن ترشحه لجائزة أوسكار.

وفيلم «Green Book» یشارك في بطولته النجوم: فیجو مورتینسین المرشح للأوسكار عامي 2008 و2017، وماهرشالا علي الفائز بالأوسكار عام 2017 عن دوره في «ضوء القمر»، ويدور حول عازف بيانو أميركي من أصل إفريقي وسائقه الأبيض في أوائل الستينيات بالجنوب الأميركي. والفيلم من إخراج بيتر فاريلي وسيناريو وحوار: بريان كوري، بيتر فاريلي، ونيك فاليلونجا، وبطولة: فيجو مورتينسين، ماهرشالا علي، وليندا كارديليني.