مسيرات حاشدة بكراكاس تأييدا لمادورو وتنديدا بتدخلات واشنطن

جهينة نيوز

خرجت حشود من المواطنين الفنزويليين اليوم إلى شوارع العاصمة كراكاس تعبيرا عن تأييدهم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية ان المشاركين في المسيرة انتشروا في شوارع العاصمة بدعوة من قطاع عمال النفط الفنزويليين من أجل دعم الرئيس الشرعي للبلاد واحتجاجا على سياسات التدخل الأمريكية في شؤون فنزويلا والعقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.

وحمل المشاركون صورا للرئيس مادورو وعلم فنزويلا الوطني.

وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أنه لا يوجد سوى رئيس شرعي واحد لجمهورية فنزويلا البوليفارية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة نيكولاس مادورو وقال: ولاؤنا سيبقى دائما للوطن ولمبادئه الديمقراطية الثورية والدستور ولرئيسنا.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لأحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذى يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.