محكمة أمريكية تغرم سورية بـ 300 مليون دولار بسبب صحفية دخلت البلاد خلسة  

جهينة نيوز

يبدو أن كل شيء مسيس في الولايات المتحدة حتى دماء القتلى و عوضاً عن أن تقوم اسرة صحفية قتيلة بمحاكمة من أدخل ابنتهم خلسة الى سورية و زج بها في صفوف الارهابيين, رفع ذويها دعوة بالسلطات السورية في المحاكم الامريكية و حمّلت محكمة أمريكية الحكومة السورية مسؤولية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين عام 2012 خلال وجود الصحفية بشكل غير شرعي في مدينة حمص حين كانت تحت سيطرة تنظيمي جبهة النصرة و داعش وألزمت المحكمة الأمريكية سورية بدفع أكثر من 300 مليون دولار لعائلتها كالتعويض.

وكانت كولفين والمصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك لقيا حتفهما عام 2012 خلال وجودهم بشكل غير شرعي في مدينة حمص.

ورفعت عائلة كولفين دعوى قضائية ضد الحكومة السورية متهمة إياها بالقتل العمد للمرأة كونها صحفية مع إغفال دخولها البلاد خلسة عبر تركيا و وجودها في أوكار الإرهابيين. وحسب الدعوى التي رفعها ذوي القتيلة، فقد وجهت السلطات السورية قواتها بقصف الاستوديو الذي كان يعمل فيه كولفين وصحفيون آخرون في حمص.

وزعمت محكمة في واشنطن بأن كولفين تم اختيارها عن قصد من قبل السلطات السورية لتعريضها للقصف.

وجاء في قرار المحكمة أنها تضاعف التعويض المعتاد لذوي الضحية ليبلغ 302 مليون دولار بسبب ظروف مقتل الصحفية، واستنادا إلى سوابق قضائية أخرى ذات صلة.