استجرار ٥٠٠٠ طن من الحمضيات للسورية للتجارة

جهينة نيوز

أكد المدير العام للسورية للتجارة عمار محمد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستجرار حاجاتها وحاجة الجهات التابعة لها من الحمضيات.

وشدد خلال تعميم اصدره اليوم على التنسيق التام بين الفروع بالمحافظات وبين فرعي طرطوس واللاذقية بشكل يومي في ظل الحاجة لتسويق هذه المادة وذلك وفق النوع والصنف والدرجة والعمل على استجرار كمية ٣٠ طن اسبوعياً لكل فرع على اقل تقدير وان يتم تصريف المادة بأقصى سرعة ممكنة من خلال البيع (جملة ونصف جملة ومفرق؟) وتسعر المادة وفق (أسعار الشراء الواردة بوثيقة النقل يضاف اليها أجور النقل والعتالة والهدر والتلف مع فارق الوزن و3% ربح المؤسسة) على ان لا تتجاوز الزيادة على سعر الشراء/5-10/%

وأوضح ان المؤسسة استجرت لغاية تاريخه خمسة ألاف طن من الحمضيات من الاخوة الفلاحين منذ بداية الموسم لصالح فروعها في المحافظات والجهات الأخرى

يذكر أنه يتم شراء المحصول من الفلاحين وفق الأسعار التأشيرة المحددة من قبل اللجنة الاقتصادية وتم تشكيل لجان مختصة لتسويق الحمضيات و تم توجيهها باستلام كافة الأصناف و الأنواع و الأحجام (أول، ثاني، ثالث) حيث يتم تجميع كامل الكميات ضمن المراكز بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية و إرسالها عبر سيارت المؤسسة إلى سائر المحافظات مشيراً الى عدم ترك أي كمية يتم تسويقها في سوق الهال.

ونوه محمد انه تم توقيع عقد مع شركة ابو علي خضر لاستجرار الحمضيات من الأخوة وتصديرها.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التجارة الداخلية عاطف النداف خلال جولته الى محافظتي طرطوس و اللاذقية وفي إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة السورية للتجارة للأخوة الفلاحين