كتائب القسام تعلن عن كيفية استقبال الدعم المالي عبر "بتكوين"

جهينة نيوز

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الخميس عن استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة "بتكوين".

وأوضح الناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة" في تغريده له مساء اليوم أن استقبال الدعم للمقاومة سيكون "عبر عنوان المحفظة الرسمي بالموقع الالكتروني للكتائب".

وكود القسام الرسمي عبر "بتكوين" هو التالي: 3PajPWymUexhewHPczmLQ8CMYatKAGNj3y

وأول أمس، دعت كتائب الشهيد عز الدين القسام كافة محبي المقاومة الفلسطينية إلى دعمها ماليًا.

وقالت القسام في تغريده ل"أبوعبيدة" على حسابه في تويتر: "إن العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل".

واستدرك: "لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

وجدد أبو عبيدة دعوته إلى "كل محبي المقاومة وداعمي القضية الفلسطينية العادلة لدعم المقاومة ماليًا من خلال عملة بيتكوين عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا".

وتفرض "إسرائيل" حصارًا مشددًا على غزة منذ 12 عامًا ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكانه وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق