السيدة أسماء في أول ظهور لها بعد العمل الجراحي

الخميس, 31 كانون الثاني 2019 الساعة 20:56 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيدة أسماء في أول ظهور لها بعد العمل الجراحي

جهينة نيوز

استقبلت السيدة أسماء الأسد عائلات شهداء وجرحى قدموا أكثر من شهيد وجريح أيضا، وذلك في أول عمل لها بعد خضوعها للعمل الجراحي يوم الأحد الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "#عائلات_جبارة قدمت كل منها ثلاثة من أبنائها شهداء فداء للوطن وترابه.. وتضم بين أفرادها مصابين وجرحى أيضا يرعاهم برنامج #جريح_الوطن، وعسكريين مازالوا يحملون السلاح على جبهات القتال..

وأضافت الرئاسة: "في أول يوم عمل لها بعد خضوعها للعمل الجراحي الأحد الماضي.. السيدة #أسماء_الأسد استقبلت عددا من تلك العائلات اليوم.. واطمأنت على أحوالهم وأوضاعهم وما تفرضه الحياة عليهم من مصاعب ومتطلبات."

وختم الرئاسة "أبناءالشهداء وعائلاتهم أمانة"


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