لأول مرة في سورية مختارة الحي سيدة

جهينة نيوز

كارول جانجي أول امرأة تحمل صفة “مختارة حي” في محافظة حلب بعد أن كانت الصفة حكراً على الرجال.

السيدة جانجي أوضحت أنها أخذت مبادئ العمل من والدها الذي كان مختاراً لحي الحميدية والنيال لمدة 44عاماً ما أكسبها الخبرة بالأمور المحلية واليوم تنفذ على أرض الواقع ما تعلمته من والدها عبر تقديم الخدمات ومساعدة المواطنين.

وتقول كارول: “لم أواجه صعوبة في إدارة شؤون الحي في ظل تعاون أعضاء لجنة الحي ووقوفهم إلى جانبي في كل الأمور”.

وحظيت كارول بإعجاب الجميع لطيب تعاملها وحسن إدارتها وقدرتها على تنظيم أمور الحي وتوابعه في العديد من المسائل الخدمية ومنها توزيع الغاز المنزلي.

ويؤكد الدكتور فائز مستت عضو مجلس محافظة حلب والمشرف على قطاع السيد علي المكتظ سكانيا أن السيدة كارول مثال للمرأة السورية التي وقفت إلى جانب الرجل وساندته في كل الظروف وأثبتت جدارتها واستطاعت تنظيم الأمور الخدمية الموكلة لها بشكل دقيق ومنظم.

ويقول حسين مكتبي من أعضاء لجنة الحي: إن المرأة التي تشكل نصف المجتمع استطاعت بجهودها القيام بأعمال واستلام مناصب ربما كانت حكراً على الرجال فقط.

فيما يرى الشاب فراس من أهالي حي السيد علي أن المختارة استطاعت أن تنظم الأمور مثل الرجل ومنعت حدوث الفوضى وهذا ما أكدته أيضاً السيدتان أم عبدو وبريجيت عوض في إشارة إلى قوة شخصية المختارة كارول كونها استطاعت ضبط الأمور الخدمية والتعاون بإيجابية مع سكان الحي.

المصدر: سانا