الوزير النداف يرفض الاستثناءات بمنح رخص لبيع الخبز بالطرقات

جهينة نيوز

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف حرص الوزارة على الاستمرار بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية

وأشار خلال لقائه المواطنين في يوم المواطن المخصص كل خميس من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الحادية عشر حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المراجعين لدوائر وأقسام الوزارة ومعالجة قضاياهم وفق القوانين والأنظمة بيسر وسهولة.

كما وجه النداف بإيجاد الحلول اللازمة بالسرعة الممكنة لطلبات المواطنين الذين التقاهم وكلف مكتب المتابعة بمتابعة طلباتهم.

واعتذر الوزير النداف عن منح أي استثناء في مجالات عمل الوزارة ولاسيما ما يتعلق بمنح رخص الخبز بالطرقات وتركزت طلبات للمواطنين لهذا اليوم على منح رخص بيع الخبز وإيجاد فرص عمل على ضوء توفر الشاغر والاعتماد والأصول القانونية المتبعة ونقل أماكن عمل بعضهم.

يذكر ان وزير التجارة منذ فترة وجه بإيجاد الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة الازدحام على كوات البيع والتخلص من ظاهرة باعة الخبز غير النظاميين المنتشرين امام الافران واستطاعت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضبط باعة الخبز

المصدر_ متابعات