غوغل تعلن خطوات "إعدام" خدمتها "الفاشلة"!

جهينة نيوز

أعلنت غوغل الأربعاء عن المراحل التي ستتبعها لإغلاق خدمتها للتواصل "غوغل بلس"، والبداية ستكون بعد أيام قليلة.

بداية من يوم 4 فبراير المقبل لن يتمكن أي مستخدم من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة على الشبكة الاجتماعية، كما ستبدأ في نفس اليوم عملية حذف التعليقات من مصادر مختلفة، وهي العملية التي ستتواصل حتى يوم 2 أبريل.

بحلول يوم 2 أبريل ستقوم غوغل بحذف جميع المواد الخاصة بمستخدمي "غوغل بلس" وهو ما يتضمن الصور والفيديوهات الموجودة على الصفحات أو الألبومات، وغيرها من البيانات.

ولدواع قانونية سيتم الإبقاء فقط على بعض المواد المرتبطة ببعض القضايا، وفقا لما أعلنته صفحة الدعم الخاصة بخدمة "غوغل بلس".

غوغل وفرت للمستخدمين دليلا تفصيليا يشرح لهم كيفية إنشاء أرشيف خاص بهم للحصول على بياناتهم والمواد الخاصة بهم قبل حذفها، كما أوضحت أن الصور والفيديوهات التي سيتم تخزينها على خدمة "غوغل فوتوز" لن يتم حذفها.

وإذا ما كان المستخدم قد استعمل بيانات الدخول لحسابه على "غوغل بلس" للاشتراك في خدمات ومواقع أخرى فإن هذه الاشتراكات ستتوقف أيضا، مع إمكانية استعمال بيانات الدخول لحسابه على غوغل بدلا من تلك الخاصة بـ "غوغل بلس".

يشار إلى أن غوغل كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي نيتها إغلاق خدمة "غوغل بلس" بعد اكتشاف ثغرات أمنية في الشبكة تهدد خصوصية بيانات المستخدمين، في ظل عدم قدرة الشبكة تحقيق نجاح في عالم وسائل التواصل الاجتماعي والذي تسيطر عليه خدمات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام.