رئيس بلغاريا: سورية دولة صديقة نكن لها كل الاحترام وعلينا الوقوف إلى جانبها

جهينة نيوز

أكد رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف أن سورية دولة صديقة يربطنا بها تاريخ من العلاقات الطيبة ونكن لها كل الاحترام ولدينا فهم عميق لحقيقة ما يجري فيها ونشعر بالتزام يحتم علينا الوقوف إلى جانبها.

وفي حديث له مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى بلغاريا محمد محمد خلال استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى صوفيا لتقديم التهاني لهم ولبلدانهم بمناسبة حلول العام الجديد أعرب راديف عن تمنياته للشعب السوري بالأمن والسلام والاستقرار ومزيد من الازدهار والتقدير.

بدوره شكر القائم بأعمال سفارة سورية الرئيس راديف على مشاعره الطيبة وكلماته المعبرة لافتا إلى أن سورية تثمن المواقف السياسية المتزنة التي أطلقها الرئيس راديف إزاء سورية وهي موضع اهتمام وتقدير بالغين من قبل الشعب السوري