بالأسماء ...الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

جهينة نيوز

قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الدين الحريري تشكيلته الوزارية، اليوم الخميس، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد حوالي 9 أشهر على التكليف.

وتلا مدير عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل مراسيم تشكيل الحكومة، وهي عبارة عن ثلاثة مراسيم، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا، مرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا، مرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.

وأعلن فليفل التشكيلة الوزارية وتوزعت الحقائب على الشكل التالي:

رئيس مجلس الوزراء: سعد الدين الحريري

نائب رئيس الحكومة: غسان حاصباني

وزارة الداخلية والبلديات: ريا الحسن

وزارة الخارجية والمغتربين: جبران باسيل

وزارة الدفاع الوطني: الياس بو صعب

وزارة المالية: علي حسن خليل

وزارة الطاقة والمياه: ندى بستاني

وزارة العدل: البير سرحان

وزارة التربية والتعليم العالي: اكرم شهيب

وزارة الثقافة: محمد داوود داوود

وزارة الاتصالات: محمد شقير

وزارة الصحة العامة: جميل جبق

وزارة الاشغال: يوسف فنيانوس

وزارة الصناعة: وائل ابو فاعور

وزارة الرياضة: محمد فنيش

وزارة المهجرين: غسان عطالله

وزارة الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيان

وزارة الزراعة: حسن لقيس

وزارة البيئة: فادي جريصاتي

وزارة العمل: كميل ابو سلي-مان

وزارة السياحة: اواديس كيدانيان

وزارة الاعلام: جمال الجراح

وزارة الاقتصاد: منصور قطيش

وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتي

وزارة دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قناطي

وزارة دولة لشؤون النازحين: صالح الغريب

وزارة دولة لشؤون المرأة: فيوليت خيرالله

وزارة دولة لشؤون التنمية الادارية: مي شدياق